PKK, üniversiteye kayıt yenilemek için gelen genci kandırıp dağa götürdü - Son Dakika
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PKK, üniversiteye kayıt yenilemek için gelen genci kandırıp dağa götürdü

04.03.2022 15:40

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 914'üncü gününde de aileler, direnişlerini kararlılıkla sürdürürken, evlat nöbetine Manisa'dan gelen 266'ıncı aile olan A.K.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 914'üncü gününde de aileler, direnişlerini kararlılıkla sürdürürken, evlat nöbetine Manisa'dan gelen 266'ıncı aile olan A.K., ağabeyi Güldal Kılıç için eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 914'üncü gününde de devam ediyor.

Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken 266'ıncı aile, evladına kavuşmak için nöbetteki diğer ailelerin 'kahrolsun PKK' sloganları eşliğinde eyleme katıldı.

28 YILDIR HABER ALINAMIYOR

1994 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bilgisayar bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ve o dönem 21 yaşındaki Güldal Kılıç, (48) kaydını yenilemek için geldiği üniversitede terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldığı öne sürüldü. Yaklaşık 28 yıldır ağabeyinde haber alamayan kardeşi A.K., Manisa'dan gelerek evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.

"KAYDINI YENİLEMEK İÇİN GELDİ, DAĞA GÖTÜRDÜLER"

Ağabeyi terör örgütü PKK üyeleri tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden A.K., "Ağabeyim Dicle Üniversitesinde 3. Sınıf öğrencisiydi. 1994 yılında üniversite kaydını yenilemek için Diyarbakır'a geldi ve terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Ben ağabeyimi almadan buradan gitmeyeceğim. Ağabeyime çağrım bir an önce kaçıp gelmesini güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum "dedi.

(Sedat Irmak-İHA)

PKK, üniversiteye kayıt yenilemek için gelen genci kandırıp dağa götürdü
PKK, üniversiteye kayıt yenilemek için gelen genci kandırıp dağa götürdü
PKK, üniversiteye kayıt yenilemek için gelen genci kandırıp dağa götürdü

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Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PKK, üniversiteye kayıt yenilemek için gelen genci kandırıp dağa götürdü - Son Dakika


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