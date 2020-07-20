PKK ünlü sanatçıların isimlerini şifre olarak kullanmış! - Son Dakika

PKK ünlü sanatçıların isimlerini şifre olarak kullanmış!

PKK bombalı eylem planı yaparken ünlü sanatçıların isimlerini yer adlandırması olarak kullanmış. Şehir merkezinde belirledikleri bölgelere şarkıcıların isimleri verilmiş. Renkler de şifre olarak kullanılmış. PKK hangi şarkıcıların isimlerini şifre olarak kullandı? Yakalanan örgüt üyesi, şifreleri ele verdi.

PKK'nın bombalı eylem yaparken sanatçı isimlerini şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Teröristlerin şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken ünlü sanatçı "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandıkları belirlendi.

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı

Bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı eylem yaparken sanatçı isimlerini şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Teröristlerin şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken ünlü sanatçı "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandıkları belirlendi.

Cumhuriyet savcısı, polisin Ağustos 2019'da yakaladığı ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlediği Elif K. (25) ile Suriye uyruklu Halim M. (26) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Teröristler için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik," suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ÖRGÜTLE ŞİFRELİ KONUŞMA

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Elif K.'nin, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı. PKK'nın kamplarında bomba ve silah eğitimi alarak Mersin'de kanlı bir eylem yapmak için geldiğini anlatan Elif K. örgüt ile tamamen şifreli konuşma yaptığını söyledi.

PKK HANGİ ŞARKICILARIN İSİMLERİNİ ŞİFRE OLARAK KULLANDI?

Elif K. genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Örgüt eylem yapılacak yerleri, sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada gerçekleştirilecekti."

RENKLER GÜNLERİ TEMSİL EDİYOR

Elif K. ifadesinde sanatçı şifrelemesinin dışında günlerin bile şifrelendiğini anlatarak, "Pazartesi siyah, Salı beyaz, Çarşamba kırmızı, Perşembe sarı, cuma mavi, cumartesi turuncu, Pazar yeşil anlamına geliyor" dedi.

Elif K. telefondan mesajla emojilerin bile bir şifreli olduğunu belirterek şuları aktardı:

"Gülen adam; Antalya'dayım, ağlayan adam; keşfe devam et, gitar; eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak; eylem yapabilirsin. Kalp; sivil vatandaş. Pasta; paraya ihtiyacım var. Üzgün adam; eylem zor. Düşünen adam; neredesin. Kedi; polis sayısı 15'ten az, kaz; polis sayısı 15'ten fazla, kalp; sivil vatandaş zarar görebilir, üzgün adam; eylem zor, düşünen adam; neredesin."

KAÇIŞ İÇİN DE ŞİFRELEME YAPMIŞLAR

Yazılı mesajların da şifreli olduğunu ifadesinde belirten Elif K. "Birini seviyorum; bir köprü var, alışveriş yapıyorum; bir kavşak var, iş arıyorum; takip ediliyorum, ben evlenmek istiyorum; polis noktası var, su istiyorum; kaçış yolu bulamıyorum, sana su göndereceğim kimseden isteme; sana kaçış yolu bulacağım anlamına geliyor" dedi.

Elif K.'nin tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor.

PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
Murat Boz, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK ünlü sanatçıların isimlerini şifre olarak kullanmış! - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:54 Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim
15:54
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
15:33
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK ünlü sanatçıların isimlerini şifre olarak kullanmış! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]