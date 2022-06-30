PKK üyesi İstanbul'da ormanda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

PKK üyesi İstanbul'da ormanda yakalandı

30.06.2022 00:59
PKK üyesi İstanbul'da ormanda yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen bir şüpheli, ormanda yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen bir şüpheli, ormanda yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, ormanda sabotaj eylemi için bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda meydana geldi. Sultanbeyli ilçesinde yürütülen çalışmalarda Pazartesi günü saat 16.55 sıralarında söz konusu bölgedeki ormanlık alan içerisinden çıkan bir şahıs, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. Kimlik bilgileri tespit edilen Ö.S. (26) adlı şüphelinin yapılan üst aramasında, 1,14 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili yapılan geniş çaplı sorgulamada, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranma kaydı olduğu ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Örgüt üyesi hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, firari hükümlünün, ormanda sabotaj eylemi için bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü Arda Turan ve Berkay'ın davasında Turan'a ikinci kez beraat Arda Turan ve Berkay'ın davasında Turan'a ikinci kez beraat
Kaynak: İHA

İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK üyesi İstanbul'da ormanda yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 01:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: PKK üyesi İstanbul'da ormanda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement