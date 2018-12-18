PKK Üyesi Olduğu İddia Edilen 17 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ye üyelik ve örgütün propagandasını yapmaktan suçlanan 17 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ye üyelik ve örgütün propagandasını yapmaktan suçlanan 17 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, 1'i başka suçtan tutuklu 14 sanık ile avukatları hazır bulunurken 3 sanık duruşmaya katılmadı. Sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmezken beraat talebinde bulundu.



Öğrenci olduğunu ve terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını ifade eden tutuksuz sanık M.K, "Öğrenciyim. İddianamede adı geçen M.A.'ya ait bankamatik kartını izinsiz kullandığım suçlaması yanlıştır. Biz evde arkadaşlar olarak birbirimizin kartını kullanırız. M.A.'nın da onun kartını kullandığımızdan haberi var. Terör örgütü üyesi değilim, beraatımı istiyorum." dedi.



Sanıklardan Y.A. ise, adına açılan sosyal medya hesabı olduğunu fakat ele geçirildiğini söyleyerek, "İddianamede terör örgütü üyesi olduğum, propagandasını yaptığım ve şikayetçilerin bankamatik kartlarını usulsüz kullandığım yazıyor. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. ATM'den belirtilen kartlardan para çekmedim. Sosyal medya kullanmıyorum. Adıma bir hesap var ama onu ele geçirdiklerini düşünüyorum. Paylaşımları ben yapmıyorum, beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi. - ESKİŞEHİR

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