PKK üyesi Sultanbeyli'de yakalandı - Son Dakika
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PKK üyesi Sultanbeyli'de yakalandı

29.06.2022 12:17
PKK üyesi Sultanbeyli'de yakalandı

SULTANBEYLİ'de PKK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S ormanda yakalandı.

SULTANBEYLİ'de PKK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S ormanda yakalandı.

Sultanbeyli'de ormandan bir kişinin çıktığını gören polis ekipleri şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasını da yapan ekipleri, bir miktar uyuşturucu buldu. İsminin Ö.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu ve hakkında arama kararının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK üyesi Sultanbeyli'de yakalandı - Son Dakika

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