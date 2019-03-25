Son Dakika Haberleri: PKK ve Fetö ile İş Tutanları Savunanlar Muhalefet Yapıyor"

PKK ve Fetö ile İş Tutanları Savunanlar Muhalefet Yapıyor"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK ile iş tutan FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar muhalefet yapıyor" dedi.

PKK ve Fetö ile İş Tutanları Savunanlar Muhalefet Yapıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK ile iş tutan FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar muhalefet yapıyor" dedi.

Bir dizi incelmemelerde bulunmak üzere memleketi Yozgat'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Bizde muhalefet dediğiniz şey iş üretmiyor ki sadece konuşuyor. Çekerek'te bunu görüyorsunuz. Muhalefet dediğiniz şey sadece konuşsa o da güzel. PKK ile iş tutan FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar muhalefet yapıyor. Dolayısıyla adına da İYİ Parti diyorlar. PKK ile işbirliği tutanlarla FETÖ ile birlikte olanlarla birlikte olmanın nesi iyi. Çekerek ve Yozgat, tüm ilçeleriyle şunu iyi bilir, söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan bu analarımız şehit verecek çocuklarını yetiştirirler. Peki hangi yüzle tekrar bu ilde bu ilçede bunlarla işbirliği yapacaksınız sonrada benim analarımın, bacılarımın gözünün içine baka baka oy isteyeceksiniz. Buna yüz ister" ifadelerini kullandı.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK ve Fetö ile İş Tutanları Savunanlar Muhalefet Yapıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]