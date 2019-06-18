"PKK ve FETÖ'ye asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez!

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var