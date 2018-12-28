Son Dakika Haberleri: PKK ve Haşdi Şabi Sincar'da Sözde İlçe Meclisi Kurdu

PKK ve Haşdi Şabi Sincar'da Sözde İlçe Meclisi Kurdu

1 saat önce

Haşdi Şabi ile terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinde ortak bir illegal ilçe meclisi kurduğu ortaya çıktı.

PKK ve Haşdi Şabi Sincar'da Sözde İlçe Meclisi Kurdu, System.String[]
Haşdi Şabi ile terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinde ortak bir illegal ilçe meclisi kurduğu ortaya çıktı.

Irak'ın Musul ilinin Sincar ilçesindeki Arap aşiretleri, Şii milis gücü Haşdi Şabi ile terör örgütü PKK'nın ortak bir ilçe meclisi kurduğunu ortaya çıkardı. Arap Aşiretlerin Sözcüsü Muzahim el-Huveyt yaptığı açıklamada, Irak hükumetinin resmi olarak tanıdığı ilçe meclisi yerine, Şii milis gücü Haşdi Şabi ve PKK'nın birleşerek illegal bir ilçe meclisi kurduğunu aktardı.

PKK otorite boşluğundan faydalanıyor

Sözde meclisin amacı ulusal ve yerel örgütlere muhatap olarak yolsuzluk yapmak ve ilçede mezhep fitnesi çıkarmak olduğunu kaydeden el-Huveyt, her iki örgütün ilçedeki otorite boşluğundan yararlanmakla suçladı. Yeni meclisin yasal olmadığının altını çizen el-Huveyt, "Biz Arap aşiretleri olarak bu meclisi tanımıyoruz, halk tarafından seçilmiş olan meclisi tanıyoruz" şeklinde konuştu. El-Huveyt, Musul İl Meclisi ile Musul Valisinin, terör örgütü tarafından kurulan yeni meclisi yasaklamaya çağırarak, Veys Naif Bedn başkanlığındaki meclisi ve Sincar Kaymakamı Mahma Halil'i desteklediklerini söyledi. - MUSUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:23 Kaynak: İHA

Haşdi Şabi, Sincar Dağı, PKK, Politika
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