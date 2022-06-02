PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi

02.06.2022 13:56

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden biri olan Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğinde terör örgütlerine yönelik darbeler art arda indirilmeye devam ediliyor. Son olarak MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan öldürüldü
Mehmet Doğan

16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde de önceki günlerde 16 terörist daha etkisiz hale getirilmişti. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Mehmet Doğan, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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