PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğinde terör örgütlerine yönelik darbeler art arda indirilmeye devam ediliyor. Son olarak MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Mehmet Doğan

16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde de önceki günlerde 16 terörist daha etkisiz hale getirilmişti. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.