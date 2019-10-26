Son Dakika Haberleri: PKK'ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi
Son Dakika Güncel PKK'ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi

PKK'ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve 15 adet el bombası ele geçirildi.

PKK'ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve 15 adet el bombası ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrasında, 24 Ekim 2019 tarihinde Kıran-Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Emrah Ceylan (2019-154) operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon neticesinde; El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 15 adet el bombası, 73 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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