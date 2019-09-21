Son Dakika Haberleri: PKK'ya ait 3 sığınakta mühimmatlar bulundu
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PKK'ya ait 3 sığınakta mühimmatlar bulundu

1 saat önce

Kıran-2 Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.

PKK'ya ait 3 sığınakta mühimmatlar bulundu, System.String[]

Kıran-2 Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi. Sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Eylül 2019 günü Nusaybin İlçesi kırsal alanlarda icra edilen KIRAN-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Özel Birlik Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada 1. sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet Bixi, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 7 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet Rpg-7 roketatar, 45 adet el bombası, 11 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal,7 adet anti-personel roketatar mühimmatı,24 adet roketatar sevk fişeği,2 adet roketatar harp başlığı tuzaklanmış eyp, 15 adet elektrikli fünye, 17 adet el bombası tapası, 12 adet alfa-fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet kumandası, 36 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet kanas şarjörü, 1 adet kanas dürbünü, muhtelif miktarda 12.7 mm fişek, 17 mm doçka fişeği, 5.56 mm fişek, 7.62x54 mm fişek ve 9 mm fişek, muhtelif uzunlukta saniyeli fitil, 7 adet zagros kurma kolu ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen 2. sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet M16 piyade tüfeği,1 adet TB-6 tamburalı bomba atar, 36 adet bomba atar mühimmatı, 15 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet honda marka jeneratör, 2 adet yazıcı, 1 adet güç kaynağı, 2 adet dipçik, 4 adet yazıcılara ait kartuş, 2 adet dolu şarjör, 3 basamaklı 2 buçuk metre demir merdiven, 1 adet maket bıçağı, muhtelif miktarda deforme olmuş kablo parçaları, muhtelif sayıda kullanılmamış renkli a-4 kağıtları ele geçirildi.

Açıklamada 3. sığınak içerisinde yapılan aramada ise 4 adet glock marka tabanca, 1 Adet Viking Marka Tabanca, 1 Adet Browning Marka Tabanca, 20 Adet Tabancalara Ait Şarjör, 4 Adet Termal Kamera, 1 Adet Gece Görüş Dürbünü, 1 Adet Gündüz Görüş Dürbünü, 1 Adet Sony Ses Kayıt Cihazı, 2 Adet Yaesu Araç Telsizi, 1 Adet Bas Konuş Mikrofon, 1 Adet Akü, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet örgütsel flama, 2 adet monte hamili, muhtelif sayıda elektrikli ve mekanik fünye ele geçirildiği ifade edilerek, "Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Jandarma, Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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