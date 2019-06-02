PKK'ya ait hedefler imha edildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait hedefleri imha ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
, Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı teröristlere ait hedefleri imha ettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatında, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK'lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" ifadesi kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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