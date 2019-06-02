Son Dakika Haberleri: PKK'ya ait hedefler imha edildi
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PKK'ya ait hedefler imha edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait hedefleri imha ettiğini duyurdu.

PKK'ya ait hedefler imha edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait hedefleri imha ettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK'lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" ifadesi kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
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