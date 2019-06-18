Son Dakika Haberleri: PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi
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PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.

PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Hakurk, PKK, Güncel
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