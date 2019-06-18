PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:13 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK
'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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