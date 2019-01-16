PKK'ya Ait Sığınaklarda 4 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin
'in Nusaybin
ve Derik
ilçelerinde, terör örgütü PKK
mensuplarınca kullanılan sığınaklarda 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-12 Ocak tarihlerinde Nusaybin ve Derik kırsalında düzenlenen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 4 kilogram patlayıcı, 26 tüp, 20 metre fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre kablo, 2 şarjör, 12 fişek ve örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri bulundu.
Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.
Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.