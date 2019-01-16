Son Dakika Haberleri: PKK'ya Ait Sığınaklarda 4 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

PKK'ya Ait Sığınaklarda 4 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınaklarda 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

PKK'ya Ait Sığınaklarda 4 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınaklarda 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-12 Ocak tarihlerinde Nusaybin ve Derik kırsalında düzenlenen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 4 kilogram patlayıcı, 26 tüp, 20 metre fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre kablo, 2 şarjör, 12 fişek ve örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri bulundu.

Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:47 Kaynak: AA

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