PKK'ya Ait Sığınaklarda 4 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınaklarda 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınaklarda 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-12 Ocak tarihlerinde Nusaybin ve Derik kırsalında düzenlenen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 4 kilogram patlayıcı, 26 tüp, 20 metre fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre kablo, 2 şarjör, 12 fişek ve örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri bulundu.



Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.



Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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