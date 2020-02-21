PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

6 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 sığınakta, patlamaya hazır 2 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 sığınakta, patlamaya hazır 2 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında "Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınakta, 2 adet 20'şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı, 5 büyük tüp, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Ayrıca, diğer sığınakta da 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:48 Kaynak: AA
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