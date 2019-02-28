PKK'ya Ait Sığınakta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığınca kırsalda düzenlenen ortak operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ortaya çıkarıldı.



Sığınakta 7 uzun namlulu silah, 36 el bombası, 4 mayın, 4 el yapımı patlayıcı kumanda düzeneği, 2 dürbün, 2 mesafe ayar tamburası, 21 şarjör ile bin 270 fişek bulundu.

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