Son Dakika Haberleri: PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda tespit edilen 8 adet sığınak ve gömme depo içerisinde; 1 adet RPG 11 Roketatar, 1 adet BKC makineli tüfek, 4 adet M-16 A4 Piyade Tüfeği, 3 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet Uzi Makineli Tabanca, 1 adet Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 adet RPG-7 Antitank roket mühimmatı, 2 adet Anti Personel roket mühimmatı, 400 adet BKC mühimmatı, 5 adet RPG mühimmatı, 7 adet el bombası, 40 adet AK-47 mühimmatı, 15 kg amonyum nitrat, 90 adet el bombası fünyesi, 1 adet Pulsar marka termal dürbün, 12 adet Keskin Nişancı Silahı (KNS) dürbünü, 3 adet Zagros Keskin Nişancı dürbünü, 1 adet 8x30 büyütme el dürbünü, 5 adet Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, 2 adet rüzgar ölme cihazı, 1 adet nem ölçme cihazı, 3 adet kalibrasyon cihazı, 44 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 6 adet M16 şarjörü, 24 adet KNS şarjörü, 4 adet gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 adet büyük tüp, 12 adet silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi."


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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:26 Kaynak: DHA
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