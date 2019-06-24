Son Dakika Haberleri: PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

12 dakika önce

Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:04 Kaynak: AA
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