PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Hakurk
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:04 Kaynak: AA
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK
'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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