PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor - Son Dakika

PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

ANKARA - Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler tespit edilerek imha ediliyor" ifadelerine yer verildi.