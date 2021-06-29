PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor - Son Dakika

PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor
ANKARA - Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler tespit edilerek imha ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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