PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü - Son Dakika

PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine sızma girişiminde bulunan toplam 24 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine sızma girişiminde bulunan toplam 24 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/ YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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