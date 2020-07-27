PKK'ya düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda cep telefonu düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda bölücü terör örgütü ile bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 15 Temmuz gecesi Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bulunan 6 iş yerinin eş zamanlı kundaklanması olayı ile ilgili yapılan takip ve elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen terör polisi, kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ö. adlı PKK üyesini 17 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen örgüt üyesinin İstanbul'da saklandığı adreste yapılan aramada çok sayıda atıl vaziyette cep telefonu, 3 adet cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı bomba, tiner, yanıcı jel, havai fişek rampası ve meşale ele geçirildi. Örgüt üyesinin bağlantılarını araştıran güvenlik güçleri, operasyonu genişletti. Kundaklama eylemlerinde F.Ö. adlı PKK'lıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerden E.Ö. 19 Temmuz'da, A.A. ile M.A. isimli şüpheliler ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açıldığı 24 Temmuz'da gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. F.Ö. E.Ö. ve A.A. adlı şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)