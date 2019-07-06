PKK'ya eleman sağlayan terörist, Lice'de yakalandı
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DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:40 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK
'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö. yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği, 5 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu, uyuşturucu ticareti yapma ve 2 basit yaralama olayına karıştığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö.'nün yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Lice ilçesinde düzenledikleri operasyonda terörist Ş.Ö. yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından terörist Ş.Ö., sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı.
- Diyarbakır
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