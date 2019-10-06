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PKK'ya eleman temin eden şahıs tutuklandı

19 dakika önce

PKK'ya eleman temin eden şahıs tutuklandı -2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandıVAN - Van'da son 2 ayda 5 kişiyi terör örgütünün dağ kadrosuna gönderdiği belirlenen bir şahıs, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonda tutuklandı.

PKK'ya eleman temin eden şahıs tutuklandı

-2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı

VAN - Van'da son 2 ayda 5 kişiyi terör örgütünün dağ kadrosuna gönderdiği belirlenen bir şahıs, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonda tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 1 şahıs ve bunu kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 1 işbirlikçi olmak üzere 2 şahsa yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "2 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve MİT Başkanlığınca ortak gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan işbirlikçinin 2 ay içerisinde biri Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

PKK'ya eleman temin eden şahıs tutuklandı

Polis, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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