PKK'ya eleman temin ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da, "müzik merkezi" adı altında terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar İ.A. ve J.S. katılmadı. Sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla beyanı alınan sanık İ.A'nın kardeşi S.A. müzisyen olduğunu belirterek, "Zaman zaman ağabeyimle birlikte çalışıyorduk. Yargılama dosyasında suça konu olan fotoğrafları Siirt'te belediyenin tertip ettiği fıstık festivalinde çekilmiştik. Hiçbir teröristle irtibatımız olmadı. Ağabeyimin örgütsel bir faaliyeti olmamıştır." ifadesini kullandı.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüte eleman kazandırmadığını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın bir sonraki celse sunulması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.