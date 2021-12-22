PKK'YA ERZAK TEMİN EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya erzak desteğinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK'lı teröristlerle görüştükleri ve erzak temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Engin E. ve Enver G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Enver G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.