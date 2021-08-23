PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dokümanlar ele geçiren jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

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