PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK 'ya mali destek sağladığı iddiasıyla İzmir 'de gözaltına alınan B.K., Adıyaman 'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var