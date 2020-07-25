PKK'ya karşı evlat nöbeti Diyarbakır'dan Almanya'ya sıçradı - Son Dakika

PKK'ya karşı evlat nöbeti Diyarbakır'dan Almanya'ya sıçradı

Diyarbakır annelerinden Almanya'da evlat nöbetinde olan Maide anneye destek

Almanya'da evlat nöbetinde olan Maide Türemiş: "Almanlar'dan tepki alıyorum yoldan geçerken. Bende açıklama yapıyorum, bende Kürtdüm ve PKK'nın çocuklarımızı almaya hakkı yok diyorum"

Anne Ayşegül Biçer: "PKK uzantısı HDP, annelerin göz yaşında boğulacak"

"Sözde mecliste Hakların Demokratik Partisi, şehirde PKK'nın uzantısı HDP, yılardır kadına şiddet uyguluyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 327'inci gününde devam ederken, aileler, Almanya'da kaçırılan kızı Nilüfer Türemiş için oturma eylemini tek başına sürdüren anne Maide Türemiş'e destek ve yalnız olmadığını göstermek amacıyla telekonferansla görüşme gerçekleştirdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 327'inci gününde de devam ediyor. Acılı aileler, bugün Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Türemiş için oturma eyleminde olan acılı anne Maide Türemiş'e destek olmak için telekonferans ile görüşme gerçekleştirip terör örgütüne karşı dayanışmada olduklarını vurguladı.

"Almanlardan tepki alıyorum"

Maide Türemiş, PKK'nın çocuklarını almasının büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Çocuklarına emek verdiğini ve hangi hakka dayanarak aldıkları belirten anne Türemiş, "Hiçbir hakları yok, büyük bir terbiyesizlik, büyük bir ayıp yapıyorlar. Almanya'da bana hiçbir destek yok. Almanlar çekiniyor, Almanlar korkuyor. Bu hastalıktan da dolayı beklediğim destek yok. Bazı Almanlar'dan tepki alıyorum yoldan geçerken. Bende açıklama yapıyorum Bende Kürtdüm ve PKK'nın çocuklarımızı almaya hakkı yok diyorum. Neden çocuğumuzu vermemek için bu kadar direniyorlar. Anlamıyorum, anlam veremiyorum. Ben çocuğumu hiçbir varlığa armağan etmiyorum, etmeyeceğimde" dedi.

"PKK'nın uzantısı HDP, kadınlara tecavüz ediyorlar"

Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetinde olan Ayşegül Biçer, Diyarbakır anneleri ve babalarından Almanya'daki Maide anneye selam olsun deyip, destek mesajı verdi. Almanya'da evladı için eylem yapan Maide annemizin acısını paylaşıyoruz diyen Biçer, "Ölümüne yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Onunda kendi evladına kavuşmadı için ne gerekirse yapmaya hazırız. PKK'dan korkmadan, tehditlerine boyun eğmeden mücadelesine devam etmesini istiyoruz. Zati çocuklarımız gittiği gün biz ölmüşüz. Çok şükür güçlü bir devletimiz var. Bizim, bizlere her türlü hakkı veriyor. Ama Almanya'daki Maide anneye sahip çıkan yok. O yüzden Diyarbakır anneleri olarak sesini duyurmak için bugün burada basın toplantısı yapmaktayız. Diyarbakır'dan Almanya'ya büyük bir mücadele örneği var. Biz anne ve babalar olarak bu haçlı siyonistlere boyun eğmeyeceğiz. PKK uzantısı HDP, annelerin göz yaşında boğulacak. Sözde mecliste Hakların Demokratik Partisi, şehirde PKK'nın uzantısı HDP, yılardır Jın, Jiyan Azadi diyorlar. Ama kadına şiddet uyguluyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Kadınları tehdit ediyorlar. Mahsun fakir fukaranın çocuğunu kandırıp götürüyorlar. Annelerin feryadını duymuyorlar. Ama ağızları açılınca biz Kürtlerin temsilcisiyiz diyorlar. Sizin gibi temsilcileri istemiyoruz. Bir zahmet sizi istifaya davet ediyoruz. Evlatlarımızı almadan bu haklı mücadeleyi bitirmeyeceğiz. 40 yıldır akan bu gözyaşlarına son vereceğiz. Sonunda ya zafer, ya ölüm olacak. Edi beşe, yeter artık diyoruz" şeklinde konuştu.