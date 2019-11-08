Son Dakika Haberleri: PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi
Son Dakika Güncel PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi

PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi

6 saat önce

MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.

PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi, System.String[]

MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu D.A.'nın Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yalanan D.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlan D.A., ailesine teslim edildi.


Jandarma, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:59 Kaynak: DHA
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