PKK'ya Kıran-5 Operasyonu
6 saat önce
PKK'ya Kıran-5 OperasyonuDİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
PKK'ya Kıran-5 Operasyonu
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.
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