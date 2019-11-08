Son Dakika Haberleri: PKK'ya Kıran-5 Operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa PKK'ya Kıran-5 Operasyonu

PKK'ya Kıran-5 Operasyonu

6 saat önce

PKK'ya Kıran-5 OperasyonuDİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.

PKK'ya Kıran-5 Operasyonu

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.

PKK'ya Kıran-5 Operasyonu

Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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