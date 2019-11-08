PKK'ya Kıran-5 Operasyonu
7 saat önce
PKK'ya Kıran-5 OperasyonuDİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
PKK'ya Kıran-5 Operasyonu
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.
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