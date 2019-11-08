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Son Dakika Güncel PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu

PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.

PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos'ta Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından 27 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan 'Kıran-2' operasyonunu gerçekleştirdi. Siirt ve Şırnak'taki Helekol ve Bestler Dereler'de 'Kıran-3' operasyonu 21 Eylül'de; Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu ise 24 Eylül'de başlatıldı. Bu operasyonlar sürdürülürken, bugün de Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u kapsayan 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla operasyonun düzenlendiği belirtildi. Jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla birlikte 175 operasyonel tim ve 3 bin kişilik personelin operasyona katıldığı kaydedildi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başol'un yönettiği operasyonda, sarp ve kayalık arazilerdeki teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriliyor.


Diyarbakır, Muş, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:57 Kaynak: DHA
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