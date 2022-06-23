PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası Ankara yönetimi hakkındaki davaya başlandı

Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan Candan, ödülün kuruma değil, doğal ve kültürel değerlerin korunması alanında Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı çalışmaları haberleştiren gazetecilere verildiğini söyledi.

Ödülü verdikleri gazetecinin çalıştığı kurumun terör örgütüyle bağlantısını bilmediklerini, ellerinde bunu araştıracak bir imkan da bulunmadığını savunan Candan, ödülü alan muhabirin çalıştığı kurumdan bağımsız değerlendirilmesini istedi.

Doğanın korunmasına teşvik amacıyla verilen, maddi değeri de bulunmayan ödülün, bir terör soruşturmasına konu olmasını doğru bulmadığını dile getiren Candan, suçlamayı kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Tezcan Karakuş Candan, şunları kaydetti:

"Çevre haberi yapan gazeteciye ödül verdik diye Mimarlar Odası Ankara Şube yönetimine dava açılması kabul edilebilir değil. Biz bu ödülü 2013 yılından beri vermekteyiz. Bizler çevremizi, doğamızı, kültürel varlıklarımızı koruyoruz. Cumhuriyetin emanet ettiği değerleri korumaya da devam edeceğiz. Kültürel varlıkların yok edilmesine ve HES'lere karşı mücadele ederken, mücadelemizi haberleştiren basın mensuplarına ödül vermeye de devam edeceğiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun hiçbir terör örgütü ile ilişkisi yoktur. Mücadelemiz bu ülkenin taşını, toprağını satanlara karşıdır."

Diğer sanıklar da ödülün doğanın korunmasına teşvik amacıyla, bu alanda haberler yapan gazetecilere verildiğini, ödülü alan gazeteci ve çalıştığı kurumun bağlantıları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, ödül verilen JIN TV'deki Yeşil Pencere Ekoloji programının yapımcısı Güler Yıldız Bastion ve yerine temsilen ödülü alan Öznur Değer hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme, Bastion ve Değer hakkında terör örgütüne yöneticilik ya da üyelik veya terör örgütü propagandası yapma suçlarından soruşturma ya da kovuşturma olup olmadığının Ankara Emniyet Müdürlüğünden sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, JIN TV kanalı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbeti hakkında bilgi verilmesi için başsavcılığa müzekkere yazılmasına karar verdi. Davaya, 15 Eylül'de devam edilecek.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a, "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verildiği belirtildi. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldığı kaydedildi.