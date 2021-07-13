PKK'ya silah sağlayan FETÖ üyesinden 'etkin pişmanlık' talebi - Son Dakika

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Sevilay, bildiği her şeyi anlattığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Savunma sanayi şirketi bulunan Gürbüz Sevilay, geçen şubat ayında Özbekistan'da MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ adına Suriye'de PKK'ya silah sağladığı iddia edilen ve mahkemece tutuklanan Gürbüz Sevilay, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Silahlı terör örgütüne silah sağlama' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Buna rağmen örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını ifade eden Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.