Üye Girişi
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye - Son Dakika

PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye

26.11.2021 12:32
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Lemiye H.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Lemiye H.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kandil'de tim komutanı olarak görev yaptığı iddia edilen, savunmasında "2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşı ile evliyim" diyen Lemiye H.Ö., kaldığı süre, toplanan deliller ve verdiği ifadeler doğrultusunda adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Afrin doğumlu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö'nün örgüte 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004 yılına kadar Kandil'de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.'nün ardından Suriye'de çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği iddia edildi. 2017 yılında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Lemiye H.Ö.'nün, Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polis ekiplerinin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.'nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü.Lemiye H.Ö. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Lemiye H.Ö. örgüte katılma sürecini anlattı. Lemiye H.Ö., "Köyümüzde bir kız vardı. Sürekli örgüte eleman kazandırıyordu. Beni de kandırarak, dağa götürdü. 1999'da Afrin'e gittim. Dağda eğitim aldım. Sonra eğitime birkaç yıl ara verdim. Kandil'de 'Tim' komutanlığı görevi verdiler. 2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşı ile evliyim" diye konuştu.'LAR KADINLAR GÜNÜNE AİT'Örgütsel fotoğrafları olduğu iddiaları hakkında da savunma yapan sanık Lemiye H.Ö., "Söz konusu kıyafetler yöremize ait kıyafetlerdir. Fotoğraflar da kadınlar gününde çekmiş olduğumuz fotoğraflardır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.'yü, cezaevinde kaldığı süre, toplanan deliller ve verdiği ifadeler doğrultusunda yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.


PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye

Kayseri, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı 12:19 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Son Dakika Haberleri
12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
12:09 Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi
12:01 Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun el ele görüntülendi
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
11:30 Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!
Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak         
12:31
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü! Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü!         
10:34
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 12:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement