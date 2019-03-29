PKK'ya Yardım ve Yataklık Eden 1 Kişi Tutuklandı
34 dakika önce
PKK'ya yardım ve yataklık eden 1 kişi tutuklandıSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
PKK
'ya yardım ve yataklık eden 1 kişi tutuklandı
SİİRT - Siirt
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı. Siirt Valiliği
'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adlı soruşturmalarının tamamlanmasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 şüpheli şahsın yurt dışı çıkışı yasaklanarak adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklandı" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:34 Kaynak: İHA
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