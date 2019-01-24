Son Dakika Haberleri: PKK'ya Yardım ve Yataklık Yaptığı Tespit Edilen 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

PKK'ya Yardım ve Yataklık Yaptığı Tespit Edilen 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

9 dakika önce

PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındıSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçe kırsalında üç ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

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