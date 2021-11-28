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PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı - Son Dakika

PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı

28.11.2021 09:36

Güvenlik güçleri, içeride ve dışarı terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Mardin' de PKKKCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılanlara yönelik operasyonda 45 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı, PKK terör örgütünü sona erdirmek için gece gündüz çalışıyor. Mardin'de, PKKKCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKKKCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi; muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri ekiplerince birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

45 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda, PKKKCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 45 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek ile tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde şüphelilerin işlemleri sürüyor.

PKK'ya bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi gözaltında
PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı

Mardin, Terör, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı - Son Dakika
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