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Pkk yaktı, devlet yaptı

59 dakika önce

SİİRT'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında PKK'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı.

Pkk yaktı, devlet yaptı, System.String[]

SİİRT'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında PKK'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı.

Siirt'te 5 yıl önce 6-8 Ekim olayları sırasında Halk Eğitim Merkezi, PKK'lı teröristlerce yağmalandıktan sonra ateşe verilerek, yakıldı. Kullanılamaz hale gelen halk eğitim merkezi, 14 milyon TL'lik yatırımla yeniden inşa edildi. Binanın resmi açılışının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılması beklenirken Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sıraç Batur, şunları söyledi:

"Halk eğitim merkezimiz 2015 yılında terör örgütü tarafından kundaklandı. Ciddi anlamda hasar gören binamız kullanılamaz hale gelmişti. Devletimiz sağ olsun. 2017 yılında binanın temeli yeniden atıldı. Bu süreçte değişik merkezlerde hizmet verdik. Yeni hizmet binamıza geçtik. Yeniden onlarca insana hizmet vermeye başladık. Tam donanımlı binamızda, 700 kişilik konferans salonu ve atölyeler ile hizmet üreteceğiz. Teröristler, daha önceki binamızda, yıllarca eğitim görmüş orada tiyatro yapmış herhangi bir kursa gelmiş vatandaşlarımızın sadece belgelerini yakmadılar, onların tarihini, geçmişini de yakıtılar."

- Siirt

Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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Pkk yaktı, devlet yaptı
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