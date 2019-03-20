Son Dakika Haberleri: PKK Yandaşları Alman Televizyonunu İşgale Kalkıştı

PKK Yandaşları Alman Televizyonunu İşgale Kalkıştı

1 saat önce

KÖLN'deki Breslauer Meydanı'nda toplanan 70 kişi, terör örgütü PKK lehine gösteri yaptı.

PKK Yandaşları Alman Televizyonunu İşgale Kalkıştı, System.String[]
KÖLN'deki Breslauer Meydanı'nda toplanan 70 kişi, terör örgütü PKK lehine gösteri yaptı. Gösterinin ardından dağılmayan 10 kişi ise ellerinde terör örgütüne ilişkin sloganlar yazan bez parçaları ve renkli paçavralarla Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) binasına girdi. Güvenlik görevlisinin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisle terör örgütü yandaşları arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 23 ve 25 yaşlarında iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, göstericiler dışarı çıkarıldı. Polisin, olayın ardından bazı terör örgütü yandaşlarını gözaltına aldığı kaydedildi.

WDR Sözcüsü Svenja Siegert, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bir işgal girişimi olduğunu ve göstericilerin binaya girmeye çalıştığını doğrulayabiliriz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:30 

TV, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı Akit TV Muhabiri Hakkında, "Kılıçdaroğlu İdam Edilmeli" Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı Söz'ün Yürek Yakan Şehit Sahnesindeki Hata, İzleyiciye Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 13:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK Yandaşları Alman Televizyonunu İşgale Kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]