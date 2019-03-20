PKK Yandaşları Alman Televizyonunu İşgale Kalkıştı
1 saat önce
KÖLN'deki Breslauer Meydanı'nda toplanan 70 kişi, terör örgütü PKK lehine gösteri yaptı.
KÖLN'deki Breslauer Meydanı'nda toplanan 70 kişi, terör örgütü PKK
lehine gösteri yaptı. Gösterinin ardından dağılmayan 10 kişi ise ellerinde terör örgütüne ilişkin sloganlar yazan bez parçaları ve renkli paçavralarla Batı Alman Radyo ve Televizyon
Kurumu (WDR) binasına girdi. Güvenlik görevlisinin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisle terör örgütü yandaşları arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 23 ve 25 yaşlarında iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, göstericiler dışarı çıkarıldı. Polisin, olayın ardından bazı terör örgütü yandaşlarını gözaltına aldığı kaydedildi.
WDR Sözcüsü Svenja Siegert, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bir işgal girişimi olduğunu ve göstericilerin binaya girmeye çalıştığını doğrulayabiliriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:30
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