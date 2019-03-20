Son Dakika Haberleri: PKK Yandaşlarından Almanya'da Televizyon Binasına Baskın

PKK Yandaşlarından Almanya'da Televizyon Binasına Baskın

10 dakika önce

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, televizyon binasını basarak işgal etmeye kalkıştı.

PKK Yandaşlarından Almanya'da Televizyon Binasına Baskın, System.String[]
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, televizyon binasını basarak işgal etmeye kalkıştı.

Terör örgütü yandaşları, Almanya'nın Köln kentinde devlet televizyonu binasını bastı. Devlet televizyonu yetkilisi, basına yaptığı açıklamada işgal girişiminin olduğunu ve göstericilerin binaya girmeye çalıştığını söyledi. Şehir merkezinde bulunan binanın işgal girişiminde 2 polisin yaralandığı, bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamada ise, terör örgütü yandaşlarının Merkez Tren İstasyonu yakınlarında yaptığı gösteri sonrası dağılmayan bir grubun televizyon binasını işgal girişiminde bulunduğu belirtildi. - KÖLN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

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