PKK Yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne Saldırı: 43 Gözaltı

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Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var

Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi