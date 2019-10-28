Son Dakika Haberleri: PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları
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PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları

49 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (7)

Çelik: " (PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları) Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz"

PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları

Ömer Çelik, AK Parti, Avrupa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:33 Kaynak: AA
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