Çelik: " ( PKK yandaşlarının Avrupa 'daki Türklere saldırıları) Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz"

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir terör örgütü lideri öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi çelişkidir