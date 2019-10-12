Son Dakika Haberleri: PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel
Son Dakika Güncel PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

7 dakika önce

Macaristan'daki Türk vatandaşları, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.

Macaristan'daki Türk vatandaşları, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.

Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PKK/PYD yandaşlarının başkent Budapeşte'deki büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.

PKK/PYD yandaşlarının eylemini protesto eden çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı.

Terör örgütü yandaşları, büyükelçilik yakınlarındaki başka bir alanda eylem yapmak zorunda kaldı.

PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun
Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:07:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]