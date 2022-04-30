"PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde hesabını soracağız" - Son Dakika
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"PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde hesabını soracağız"

30.04.2022 21:42
"PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde hesabını soracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların tek derdi, 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri yeniden devlete doldurmak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların tek derdi, 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri yeniden devlete doldurmak. PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" programında partililerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tebrikinde bulunarak Türkiye'deki tüm illerin teşkilatlarına teşekkür etti.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK 2023 HEDEFİMİZE DURMADAN ULAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma şevkini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızı gece gündüz çalışarak eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz" dedi.

"İNŞALLAH BAYRAMDAN İTİBAREN KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

"Yılın her günü her saati milletimizle birlikte olmalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Türkiye geliştikçe tüm bölgemizin dikkatini toplamaya başladı. Pek çok ülkede insanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada gösteremiyordu. Bugün başarılarını duymayan az kişiye rastlayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadarki belirleyicisi biz olduk. 2053'ü 2071'i de biz şekillendireceğiz. Yıllarca bu ülkeyi dar bir alana hapsettiler. AK Parti tüm oyunları planları bozuyor. Biz bu kararlılıkla yapılamaz denilen ne varsa tamamını başardık. AK Parti olarak milletimizin hak ettiği refah önünde hangi engeller varsa yıktık. Geçmişte terör örgütlerinin, çetelerin, vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye bugün en güvenli ülkeler arasına girdi. Bay Kemal'in dediğine bakmayın, o karanlık bir Türkiye yaşıyordu, şimdi zihinsel karanlık yaşayan Bay Kemal zannediyor ki millet yutacak. Artık millet bunları yutmuyor. Bay Kemal artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye olduğunu bilmiyor, kimin karanlıkta olduğunda da bir haber. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI KORUMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ekonomi sisteminin yeniden yapılandığı bu dönemde büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Bay Kemal son grup konuşmasında söylediği iki başlıkla nihayet baklayı ağzından çıkardı. İlk mesajını 'ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözüyle verdi. Böylece bu zat partisinin genlerinde zaten var olan faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat ve özgürlükçü tavrın baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı. Hani bu zat yıllardır tek adam diyordu ya, meğer aslında kendi hayalini anlatıyormuş, kendi ortakları düşünsün artık. Bunlar tek parti döneminde milletimizin inancıyla, kültürüyle kavga etmiştir. Bunlar, AK Parti'nin iktidarı boyunca atılan demokratik adımlara karşı çıkarak milletin kendisiyle kavga etmiştir. Herkes kendine yakışanı kalbinde yaşattığını yapar. Biz milletimizi hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz. Bir haftada Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri ile görüşmeler yaparak, barışı nasıl sağlayacağız bunun gayreti içerisindeyiz. Bunların ise tek derdi Gezi'yi savunmak. Bunlar Gezici. Bunların yeşil diye bir anlayışı yok. Bu bizim anlayışımız. Gerçek çevreci biziz. Antalya, Muğla yangınlarında gördük. Bunların tavırlarını gördük. CHP belediyelerinin dikili ağaçları var mı? Yok" dedi.

"PKK'YI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BELEDİYEYE DOLDURMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE VE DOLDURUYOR HESABINI SORACAĞIZ"

"Bunların tek derdi, 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri yeniden devlete doldurmak. PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların tek derdi Avrupa'ya, Amerika'ya şirin gözükmek için yabancı büyükelçilerden aldıkları talimatları yerine getirmek. Almanya'da bizim büyükelçimizi dışişlerine çağırıyorlar, Türkiye'nin Soros'u olan Osman Kavala için. Biz anında onların büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığımıza çağırdık. Hesabını sorduk. Bunların derdi, sallanıp duran altılı masalarını ayakta tutmak. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşadığımız her vesayet tuzağının gerisinde bu oyunun izlerini görebilirsiniz. Bu oyunu 20 yılda nasıl bozduysak 2023'te de bir kez daha bozacağız. Hiçbir güç büyük Türkiye'ye engel olamayacak" şeklinde konuştu.

(İHA)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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