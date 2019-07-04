PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi
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Türkiye, ABD ve AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın kurucularında Cemil Bayık, Amerikan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Teror propagandası" dedi
PKK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07
'nın kurucularından Cemil Bayık
, Amerikan Washington Post
gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da gazeteyi "terör propagandası" yapmakla suçladı.
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