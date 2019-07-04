Son Dakika Haberleri: PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi
Son Dakika Dünya Haber

PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi

1 saat önce

Türkiye, ABD ve AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın kurucularında Cemil Bayık, Amerikan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Teror propagandası" dedi

PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi, System.String[]
PKK'nın kurucularından Cemil Bayık, Amerikan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gazeteyi "terör propagandası" yapmakla suçladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
Washington Post, PKK, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Sunal vefatının 19'uncu yılında mezarı başında anıldı Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 01:19:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]