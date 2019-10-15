PKK/YPG Azez'e saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti
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AZEZ (İHA) – Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Azez kentine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
AZEZ (İHA) – Terör örgütü PKK/ YPG tarafından Suriye'nin Azez kentine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
PKK/ YPG terör örgütü Suriye'nin Azez kentine füze saldırısında bulundu. Saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada saldırının Ghandourah beldesinin kırsalındaki Mirza, Tal Ali ve el-Şuaib köyülerine yapıldığı aktarıldı. - AZEZ
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