PKK/YPG'den Afrin'e hain saldırı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

PKK/YPG'den Afrin'e hain saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/ YPG'nin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 3 masum sivilin hayatını kaybettiği, 9 masum sivilin de yaralandığı belirtildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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