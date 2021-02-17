Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı - Son Dakika

Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı

17.02.2021 23:51

Son dakika gündem haberi... Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Afrin'deki sivil yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi.

(İHA)

Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı
Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı
Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı
Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı

Saldırı, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! PKK/YPG'den Afrin'e roketli saldırı: 13 yaralı - Son Dakika


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